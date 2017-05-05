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11:09 (мск), источник: Prokazan.ru

В Набережных Челнах мужчина стрелял на улице из автомата

Ночью в Набережных Челнах неизвестный мужчина стрелял на улице из автомата. Видео происшествия появилось в социальных сетях.

Как сообщают очевидцы, действие происходит в 11-м комплексе нового города, около трех часов ночи.

На видео видно, как мужчина в нетрезвом виде, находясь на улице, обращается к собравшимся: «Вы готовы, дети?», а затем начинает стрелять из автомата в воздух. При этом толпа, которая собралась вокруг него, поддерживает его одобрительными возгласами.

В настоящее время выясняется личность мужчины. Как отметили в пресс-службе МВД по городу Набережные Челны, стреляли не из боевого автомата Калашникова, передает kazanfirst.ru.

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