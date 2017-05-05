В Набережных Челнах мужчина стрелял на улице из автомата
Ночью в Набережных Челнах неизвестный мужчина стрелял на улице из автомата. Видео происшествия появилось в социальных сетях.
Ночью в Набережных Челнах неизвестный мужчина стрелял на улице из автомата. Видео происшествия появилось в социальных сетях.
Как сообщают очевидцы, действие происходит в 11-м комплексе нового города, около трех часов ночи.
На видео видно, как мужчина в нетрезвом виде, находясь на улице, обращается к собравшимся: «Вы готовы, дети?», а затем начинает стрелять из автомата в воздух. При этом толпа, которая собралась вокруг него, поддерживает его одобрительными возгласами.
В настоящее время выясняется личность мужчины. Как отметили в