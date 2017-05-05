СКР и МВД просят помочь найти 9-летнюю Яну Перчаткину
Сотрудники правоохранительных органов просят помочь разыскать и установить обстоятельства исчезновения 9-летней Яны Перчаткиной. Девочка в среду ушла в школу и пропала.
Сотрудники правоохранительных органов просят помочь разыскать и установить обстоятельства исчезновения 9-летней Яны Перчаткиной. Девочка в среду ушла в школу и пропала.
— Просьба ко всем жителям города Белорецка, автовладельцам, администрациям учреждений и организаций, чьи камеры видеонаблюдения после 8 часов утра 03 мая 2017 могли зафиксировать 9-летнюю девочку, или имеющим любую информацию о возможном ее месте нахождения представить видеозаписи и сообщить информацию следователям, позвонив по телефонам:
— Сейчас полиция совместно с МЧС и волонтерами проверяют бассейн и прибрежные зоны рек Нуры и Белой. В городе и пригородной территории организовано прочесывание лесного массива и лесопосадок. Устанавливаются круг общения Яны в социальных сетях и в школе, места посещений в течении недавнего времени, — добавили в
Приметы ребенка: рост около 145 см., волосы белые длиною по пояс. Была одета: вязанная белая кофта, белая рубашка, юбка черная плиссированная, колготки розовые, джинсовые пинетки синего цвета. При себе имела черный рюкзак с изображением девочки.
Напомним, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Это нужно для более эффективных поисков. Если у вас есть