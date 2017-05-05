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11:17 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

СКР и МВД просят помочь найти 9-летнюю Яну Перчаткину

Сотрудники правоохранительных органов просят помочь разыскать и установить обстоятельства исчезновения 9-летней Яны Перчаткиной. Девочка в среду ушла в школу и пропала.

— Просьба ко всем жителям города Белорецка, автовладельцам, администрациям учреждений и организаций, чьи камеры видеонаблюдения после 8 часов утра 03 мая 2017 могли зафиксировать 9-летнюю девочку, или имеющим любую информацию о возможном ее месте нахождения представить видеозаписи и сообщить информацию следователям, позвонив по телефонам: 8 (347) 251−00−67, 273−99−88, 123, 8 (34792) 3−16−65; 279−39−02 (полиция) или 02, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Республике Башкортостан.

— Сейчас полиция совместно с МЧС и волонтерами проверяют бассейн и прибрежные зоны рек Нуры и Белой. В городе и пригородной территории организовано прочесывание лесного массива и лесопосадок. Устанавливаются круг общения Яны в социальных сетях и в школе, места посещений в течении недавнего времени, — добавили в пресс-службе МВД по РБ.

Источник: ГТРК Башкортостан

Приметы ребенка: рост около 145 см., волосы белые длиною по пояс. Была одета: вязанная белая кофта, белая рубашка, юбка черная плиссированная, колготки розовые, джинсовые пинетки синего цвета. При себе имела черный рюкзак с изображением девочки.

Напомним, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Это нужно для более эффективных поисков. Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Яны, вы также можете сообщить о ней по телефонам 89050054659, 89279698919.

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