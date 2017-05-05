СКР и МВД просят помочь найти 9-летнюю Яну Перчаткину

— Просьба ко всем жителям города Белорецка, автовладельцам, администрациям учреждений и организаций, чьи камеры видеонаблюдения после 8 часов утра 03 мая 2017 могли зафиксировать 9-летнюю девочку, или имеющим любую информацию о возможном ее месте нахождения представить видеозаписи и сообщить информацию следователям, позвонив по телефонам: 8 (347) 251−00−67 , 273−99−88, 123, 8 (34792) 3−16−65; 279−39−02 (полиция) или 02, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Республике Башкортостан.

— Сейчас полиция совместно с МЧС и волонтерами проверяют бассейн и прибрежные зоны рек Нуры и Белой. В городе и пригородной территории организовано прочесывание лесного массива и лесопосадок. Устанавливаются круг общения Яны в социальных сетях и в школе, места посещений в течении недавнего времени, — добавили в пресс-службе МВД по РБ.