В Уфе автобус с пассажирами улетел в кювет
Пострадавших нет.
Пострадавших нет.
Дорожный инцидент с участием пассажирского автобуса произошел днем в пятницу, 5 мая. На Затонской объездной дороге улетел с трассы и съехал в кювет автобус «Башавтотранса», выполнявший рейс «Янаул-Уфа-Янаул».
Как пояснил подоспевшим на выручку автомобилистам водитель автобуса, его подрезали, и чтобы избежать столкновения со встречкой, он свернул на обочину. Однако скептики подметили, что тормозного следа на дороге нет, и предположили, что шофер мог уснуть за рулем. Впрочем, истинную причину инцидента установят дорожные полицейские.
Фото с места ЧП очевидцы выложили в группу «БашДТП». На месте работают гаишники, подъехала скорая. Информации о пострадавших пока нет.
— Мы выясняем все обстоятельства аварии, наши специалисты уже работают на месте ЧП, — рассказал представитель перевозчика.
В 12.50 стало известно, что в салоне автобуса находились пассажиры, но никто из них не пострадал.
Дорожные полицейские просят откликнуться очевидцев и позвонить по телефону 02.