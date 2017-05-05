В Уфе автобус с пассажирами улетел в кювет

Дорожный инцидент с участием пассажирского автобуса произошел днем в пятницу, 5 мая. На Затонской объездной дороге улетел с трассы и съехал в кювет автобус «Башавтотранса», выполнявший рейс «Янаул-Уфа-Янаул».

Как пояснил подоспевшим на выручку автомобилистам водитель автобуса, его подрезали, и чтобы избежать столкновения со встречкой, он свернул на обочину. Однако скептики подметили, что тормозного следа на дороге нет, и предположили, что шофер мог уснуть за рулем. Впрочем, истинную причину инцидента установят дорожные полицейские.

Фото с места ЧП очевидцы выложили в группу «БашДТП». На месте работают гаишники, подъехала скорая. Информации о пострадавших пока нет.