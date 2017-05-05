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11:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе автобус с пассажирами улетел в кювет

Пострадавших нет.

Дорожный инцидент с участием пассажирского автобуса произошел днем в пятницу, 5 мая. На Затонской объездной дороге улетел с трассы и съехал в кювет автобус «Башавтотранса», выполнявший рейс «Янаул-Уфа-Янаул».

Как пояснил подоспевшим на выручку автомобилистам водитель автобуса, его подрезали, и чтобы избежать столкновения со встречкой, он свернул на обочину. Однако скептики подметили, что тормозного следа на дороге нет, и предположили, что шофер мог уснуть за рулем. Впрочем, истинную причину инцидента установят дорожные полицейские.

Фото с места ЧП очевидцы выложили в группу «БашДТП». На месте работают гаишники, подъехала скорая. Информации о пострадавших пока нет.

— Мы выясняем все обстоятельства аварии, наши специалисты уже работают на месте ЧП, — рассказал представитель перевозчика.

В 12.50 стало известно, что в салоне автобуса находились пассажиры, но никто из них не пострадал.

Дорожные полицейские просят откликнуться очевидцев и позвонить по телефону 02.

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