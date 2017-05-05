В Воронеже владельца кальянной за попытку дать взятку оштрафовали на 200 тысяч рублей

В Воронеже суд рассмотрел дело 25-летнего владельца кальянной. Мужчину обвиняли в покушении на дачу взятки должностному лицу.

По версии следствия, сотрудники МЧС нашли нарушения пожарной безопасности в кальянной на улице Хользунова. Индивидуальный предприниматель предложил инспектору 15 тысяч рублей, чтобы тот не отражал в акте нарушения и не привлекал его к ответственности. Тот отказался.

Но вдаледелец кальянной после все равно приехал в кабинет инспектора и привез ему 15 тысяч рублей. Конверт с деньгами он положил на стол. Сразу после этого бизнесмена задержали оперативники. На предварительном следствии предприниматель признал свою вину и раскаялся в содеянном.