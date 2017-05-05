Погорельцев из Манского района лишили материальной помощи

Погорельцам из деревни Белогорки не выплатили материальную помощь. Жители остались без жилья и каких-либо средств к существованию, однако никакой поддержки от властей до сих пор не последовало. Потерпевшим помогают жильцы соседних поселков. Людям дали временное жилье и одежду.

В Белогорке сгорело 19 домов — это большая часть деревни. Даже спустя время потушенные дома продолжают тлеть. Из-за стремительно разносящегося огня люди не успевали брать из домов верхнюю одежу и документы.

9 погорельцев районные власти разместили в социальной гостинице. Сотрудники миграционной службы помогли в короткие сроки восстановить пострадавшим документы. Теперь они могут без перебоев получать пенсию или заработную плату.

«Мы бежали к реке. Огонь был повсюду, и мы не могли спастись. Пламя летело буквально по воздуху, дома вспыхивали даже на расстоянии от очага возгорания», — рассказывает один из погорельцев Николай Филин.