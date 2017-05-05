Погорельцев из Манского района лишили материальной помощи
Жители остались без крова, однако местные власти не оказывают помощь пострадавшим.
Жители остались без крова, однако местные власти не оказывают помощь пострадавшим.
Погорельцам из деревни Белогорки не выплатили материальную помощь. Жители остались без жилья и
В Белогорке сгорело 19 домов — это большая часть деревни. Даже спустя время потушенные дома продолжают тлеть.
9 погорельцев районные власти разместили в социальной гостинице. Сотрудники миграционной службы помогли в короткие сроки восстановить пострадавшим документы. Теперь они могут без перебоев получать пенсию или заработную плату.
«Мы бежали к реке. Огонь был повсюду, и мы не могли спастись. Пламя летело буквально по воздуху, дома вспыхивали даже на расстоянии от очага возгорания», — рассказывает один из погорельцев Николай Филин.
Глава Манского района Николай Козеляпов говорит, что оперативно перечислить людям деньги не удалось