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11:32 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Погорельцев из Манского района лишили материальной помощи

Жители остались без крова, однако местные власти не оказывают помощь пострадавшим.

Погорельцам из деревни Белогорки не выплатили материальную помощь. Жители остались без жилья и каких-либо средств к существованию, однако никакой поддержки от властей до сих пор не последовало. Потерпевшим помогают жильцы соседних поселков. Людям дали временное жилье и одежду.

В Белогорке сгорело 19 домов — это большая часть деревни. Даже спустя время потушенные дома продолжают тлеть. Из-за стремительно разносящегося огня люди не успевали брать из домов верхнюю одежу и документы.

9 погорельцев районные власти разместили в социальной гостинице. Сотрудники миграционной службы помогли в короткие сроки восстановить пострадавшим документы. Теперь они могут без перебоев получать пенсию или заработную плату.

«Мы бежали к реке. Огонь был повсюду, и мы не могли спастись. Пламя летело буквально по воздуху, дома вспыхивали даже на расстоянии от очага возгорания», — рассказывает один из погорельцев Николай Филин.

Глава Манского района Николай Козеляпов говорит, что оперативно перечислить людям деньги не удалось из-за того, что в местной администрации не удалось сосчитать погорельцев. Были опасения, что деньги достанутся мошенникам. В ближайшее время от района каждому пострадавшему будет перечислено по 10 тыс. рублей. Помощь также окажет правительство Красноярского края.

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