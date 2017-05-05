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16:44 (мск), источник: Новая Кубань

Судебный пристав в Армавире забрала себе деньги должника

Женщину будут судить за 24 тысячи 400 рублей.

Краснодар. 5 мая. — Новая Кубань. В 2015 году индивидуальный предприниматель задолжал Пенсионному фонду РФ. Взысканием занялись судебные приставы.

15 декабря бывшая судебный пристав-исполнитель Армавирского городского отдела пригласила должника в свой служебный кабинет. Она получила от мужчины 24 тысячи 400 рублей якобы в счет погашения задолженности. Однако, вместо того, чтобы перечислить денежные средства в Пенсионный фонд, потратила их на свои цели.

По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю, пристав стала фигуранткой уголовного дела по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).

Правоохранители проводят ряд следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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