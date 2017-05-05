Судебный пристав в Армавире забрала себе деньги должника
Женщину будут судить за 24 тысячи 400 рублей.
Женщину будут судить за 24 тысячи 400 рублей.
Краснодар. 5 мая. — Новая Кубань. В 2015 году индивидуальный предприниматель задолжал Пенсионному фонду РФ. Взысканием занялись судебные приставы.
15 декабря бывшая судебный
По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю, пристав стала фигуранткой уголовного дела по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).
Правоохранители проводят ряд следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.