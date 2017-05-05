В посёлке Васильково в машину скорой помощи въехал грузовой микроавтобус

При проезде перекрёстка в машину скорой помощи въехал грузовой микроавтобус. От удара медицинский автомобиль вынесло на обочину.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Из-за аварии в сторону Калининграда образовались пробки. На место вызвали сотрудников ГИБДД.