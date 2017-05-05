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13:10 (мск), источник: Клопс.ru

В посёлке Васильково в машину скорой помощи въехал грузовой микроавтобус

В пятницу, 5 мая, утром в посёлке Васильково произошла дорожная авария с участием машины скорой помощи. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы.

При проезде перекрёстка в машину скорой помощи въехал грузовой микроавтобус. От удара медицинский автомобиль вынесло на обочину.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Из-за аварии в сторону Калининграда образовались пробки. На место вызвали сотрудников ГИБДД.

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