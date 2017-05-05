В посёлке Васильково в машину скорой помощи въехал грузовой микроавтобус
В пятницу, 5 мая, утром в посёлке Васильково произошла дорожная авария с участием машины скорой помощи. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы.
В пятницу, 5 мая, утром в посёлке Васильково произошла дорожная авария с участием машины скорой помощи. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы.
При проезде перекрёстка в машину скорой помощи въехал грузовой микроавтобус. От удара медицинский автомобиль вынесло на обочину.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.