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11:40 (мск), источник: Volga News

В Красноярском районе при подъеме в гору перевернулся трактор

В четверг, 4 мая, в пос. Мирный Красноярского района при подъеме в гору по грунтовой дороге перевернулся трактор, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 60-летний водитель трактора «ЮМЗ-6Л» двигался со стороны ул. Пионерской в направлении ул. Нагорной. По предварительной версии полицейских, при подъеме по грунтовой дороге тракторист не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель трактора получил телесные повреждения, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в районную больницу. Врачи приняли решение о госпитализации мужчины.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии тракторист находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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