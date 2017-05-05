В Красноярском районе при подъеме в гору перевернулся трактор

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 60-летний водитель трактора «ЮМЗ-6Л» двигался со стороны ул. Пионерской в направлении ул. Нагорной. По предварительной версии полицейских, при подъеме по грунтовой дороге тракторист не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель трактора получил телесные повреждения, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в районную больницу. Врачи приняли решение о госпитализации мужчины.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии тракторист находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.