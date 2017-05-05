Коммунальщики выплатят 31 тысячу рублей за затопление квартиры нечистотами в Иркутске

АО «Восточное управление жилищно-коммунальными системами» выплатит 31,2 тысячи рублей за ремонт квартиры, затопленной канализационными водами в Иркутске. Суд удовлетворил исковые требования пострадавшей частично. В части взыскания коммунальных платежей отказано, так как законом не предусмотрена возможность освобождения владельца жилого помещения от этой оплаты. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Кировского районного суда Иркутска.

Инцидент случился более года назад — в конце февраля-начале марта 2016 года во время 10-дневного отсутствия хозяйки квартиры. Вернувшись домой, жительница Иркутска обнаружила, что ее жилье затоплено канализационными водами, на полу лежит толстый слой нечистот, стоит неприятный запах, обои местами отклеились. Также были повреждены линолеум, ковер и палас на полу комнаты.

«Для установления причин затопления и размера ущерба, причиненного собственнику квартиры, судом была назначена комплексная экспертиза. Согласно строительно-техническому заключению затопление квартиры произошло в результате засора тряпкой общедомового стояка», — сообщается на сайте.

Установлено, что ответчик осуществляет управление домом, а затопление квартиры свидетельствует о ненадлежащем исполнении АО «ВУ ЖКС» своих обязанностей.

В судебном заседании представитель ответчика не признала исковые требования.

Решение суда в апелляционном порядке не обжаловалось и вступило в законную силу.