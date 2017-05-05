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11:49 (мск), источник: "Российская газета"

В центре Перми убили водителя грузовика

В центре Перми на улице Революции загорелся грузовой автомобиль.

После тушения в кабине обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как пояснили «РГ» в СК России по Пермскому краю, в течение суток были задержаны трое ранее судимых жителей Перми. Они признались в содеянном и заключены под стражу.

По данным следствия, подозреваемые подыскивали автомобили с целью ограбления. Они проникли в грузовик, но обнаружили в нем спящего водителя. Тогда злоумышленники нанесли ему множество ударов ножом. От ранений водитель скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, грабители подожгли автомобиль.

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