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11:51 (мск), источник: ИА Башинформ

В уфимской Нижегородке затопило автодорогу

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В уфимском микрорайоне Нижегородка 4 мая был зафиксирован перелив автодороги в районе улиц Карьерной — Перевалочной — Марата.

Сегодня уровень воды на проезжей части улицы Карьерной составляет около 10 см, на Перевалочной — 30 см. Проезд транспорта пока не закрыт. Для жителей этих улиц работает машина повышенной проходимости, сообщили в «Службе спасения 112».

В целом уровень рек возле Уфы начал снижаться. Однако полностью паводковые воды уйдут еще не скоро, пояснили специалисты.

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