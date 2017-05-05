В уфимской Нижегородке затопило автодорогу

Сегодня уровень воды на проезжей части улицы Карьерной составляет около 10 см, на Перевалочной — 30 см. Проезд транспорта пока не закрыт. Для жителей этих улиц работает машина повышенной проходимости, сообщили в «Службе спасения 112».

В целом уровень рек возле Уфы начал снижаться. Однако полностью паводковые воды уйдут еще не скоро, пояснили специалисты.