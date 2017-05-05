В Татарстане мужчина поджег себя дома, заправляя зажигалку

— Фельдшер скорой помощи сообщил, что в хирургическое отделение в ЦРБ поступил мужчина с ожогами второй и третьей степени тяжести, — сообщили в ведомстве.

В ходе проверки было установлено, что 3 мая примерно в 23.20 мужчина решил заправить зажигалку авиационным топливом. Однако в процессе заправки горючая жидкость попала ему на одежду.

— Когда он решил проверить зажигалку, произошло возгорание, — добавили в МЧС.

Пострадавший самостоятельно потушил огонь и вызвал скорую помощь. На момент возгорания пострадавший в квартире находился один.