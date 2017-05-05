В Воронежской области «ВАЗ» столкнулся с поездом из 44 вагонов

Автомобиль «ВАЗ-21074» столкнулся с товарным поездом на железнодорожном переезде по улице Фрунзе в селе Терновка в 23:35 четверга, 4 мая. Водитель «семерки» — 28-летний мужчина — решил «проскочить» перед поездом, рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» начальник ОГИБДД по Терновскому району Олег Щербатых.

Автомобилист проигнорировал предупреждающие сигналы и столкнулся с грузовым поездом с 44 вагонами. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, гематомы и ушибы. Пассажирки не пострадали.

— Водитель автомобиля неверно оценил расстояние до приближающегося поезда, поэтому проигнорировал запрещающие сигналы. По результатам экспертиз водитель «ВАЗа» и машинист были трезвыми, — отметил Олег Щербатых.

Подробности ДТП выясняются.