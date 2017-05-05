Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
5 причин, из-за которых вы не можете похудеть
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
В соцсетях обсуждают необычный бизнес свердловского школьника
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Филипп Неполиткорректный: скандальные высказывания принцаГерцог Эдинбургский известен своими неосторожными и часто весьма неполиткорректными замечаниями.
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
СМИ: РФ создает истребитель С-54 под новую тактику воздушного боя
Солистка "ВИА Гры" станцевала в крошечном бикини
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
11Подготовка техники к Параду Победы
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
12Бал Met Gala 2017
11:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области «ВАЗ» столкнулся с поездом из 44 вагонов

Водитель «семерки» получил черепно-мозговую травму и ушибы.

Автомобиль «ВАЗ-21074» столкнулся с товарным поездом на железнодорожном переезде по улице Фрунзе в селе Терновка в 23:35 четверга, 4 мая. Водитель «семерки» — 28-летний мужчина — решил «проскочить» перед поездом, рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» начальник ОГИБДД по Терновскому району Олег Щербатых.

Автомобилист проигнорировал предупреждающие сигналы и столкнулся с грузовым поездом с 44 вагонами. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, гематомы и ушибы. Пассажирки не пострадали.

— Водитель автомобиля неверно оценил расстояние до приближающегося поезда, поэтому проигнорировал запрещающие сигналы. По результатам экспертиз водитель «ВАЗа» и машинист были трезвыми, — отметил Олег Щербатых.

Подробности ДТП выясняются.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Воронежские тепловики дополнили график отключения горячей воды в мае
Китайский самолет-конкурент Boeing совершил первый полет
Чемпионат мира: хоккеисты РФ идут за первым золотом за три года
СМИ: о чем умолчало правительство в отчете о майских указах
Лекарства по рецепту могут стать бесплатными
«Слава Богу, не Россия»: посольство РФ пошутило над Times
Республиканцы хотят урезать пенсию Обаме
«Игра престолов» помогла валюте Исландии вырасти
Спорт
От Парижа до Кельна: что нужно знать о чемпионате мира по хоккею В пятницу в Кельне и Париже стартует чемпионат мира по хоккею. 16 команд элитного дивизиона мирового хоккея сыграют с 5 по 21 мая
Авто
Необычные дорожные знаки: попробуйте угадать назначение! Мы выбрали интересные знаки со всего мира. Сможете ли вы их узнать?
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Названы страны с самым дорогим жильем
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
СМИ подозревают Леру Кудрявцеву в беременности Журналисты и поклонники уверены, что телеведущая находится в интересном положении.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь