Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Конгресс США хочет новых санкций против России после шутки Путина
Еще одна страна СНГ заявила об отказе от акции "Бессмертный полк"
Какие яйца ни в коем случае нельзя покупать
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
В Москве построят 49 станций метро за три года
"Русская Кардашьян" появилась на пляже в крошечном бикини - СМИ
Авианосец США обнаружили корабли ВМФ РФ
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
12Бал Met Gala 2017
14События недели в фотографиях
22По миру прошел Первомай
9Юбилей Корейской народной армии
16:31 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре более миллиона рублей украли из сейфа магазина в ТЦ

Полицейские задержали подозреваемых в совершении кражи на одной из съемных квартир в областном центре.

В полицию с сообщением о хищении денег обратился представитель одного из торговых центров.

По указанному адресу прибыли сотрудники органов внутренних дел. Стражи правопорядка выяснили, что кража произошла в момент, когда все работники магазина консультировали потенциальных покупателей, и дверь в подсобное помещение была не заперта. По данным правоохранителей, этим обстоятельством и воспользовался злоумышленник, который проник в помещение и открыл сейф, ключ от которого по халатности персонала магазина находился в замке. По предварительной информации, подозреваемый похитил денежные средства в сумме более 1 миллиона рублей, после чего скрылся.

Полицейские изъяли и отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговой секции. Внимание оперативников привлекли двое мужчин, один из которых не отходил от продавца, постоянно перекрывая ему обзор на вход в подсобное помещение, а второй, улучив удобный момент, проник внутрь. Спустя несколько минут злоумышленник вышел из подсобки, и вместе с соучастником покинул магазин.

Полицейские составили ориентировку на подозреваемых и разослали ее всем наружным службам. Оперативники приступили к отработке видеозаписей камер наружного наблюдения за входом в торговый центр, в результате чего был установлен автомобиль, на котором скрылись предполагаемые преступники. Сотрудники органов внутренних дел допросили владельца транспортного средства. Благодаря полученным сведениям, в ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых в совершении кражи на одной из съемных квартир в Самаре.

Мужчины 1973 годов рождения, ранее неоднократно судимые за совершение имущественных преступлений. От дачи показаний они отказались, воспользовавшись статьей 51 Конституции России. Как выяснили полицейские, один из задержанных — уроженец Ставропольского края, с марта текущего года находится в федеральном розыске за совершение аналогичного противоправного деяния.

Возбуждено уголовное дело.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Тольятти водитель «Lada Kalina» сбил девочку, выбежавшую на дорогу из-за припаркованного авто
Сергей Лавров пообещал «добить» ИГ
Путин попросит главу МВД проверить ситуацию с геями в Чечне
Эксперты Кудрина предложили сократить число пенсионеров
Россия ужесточила контроль самолетов и пассажиров из Белоруссии
«Слава Богу, не Россия»: посольство РФ пошутило над Times
Букмекеры назвали фаворита ЧМ-2017 по хоккею
Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress
Спорт
ЧМ-2016: Швеция — Россия, Чехия — Канада и другие матчи Анонсируем матчи первого дня чемпионата мира в Кельне и Париже
Авто
Два КАМАЗа провалились под землю на парковке (видео) Многотонные машины в прямом смысле слова скрылись под землей после того, как под ними начал рушиться асфальт
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера В промо-ролике перезапуска культового сериала Дэвида Линча показали агента Дэйла Купера, мать Лоры Палмер и других героев первых сезонов 25 лет спустя
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Названы страны с самым дорогим жильем
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Реакция одноклассников на протез 7-летней девочки растрогала соцсети Юная жительница британского Бирмингема по имени Ану впервые пришла в школу с новым протезом вместо ампутированной ноги, и оказалась в центре теплого дружеского внимания.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь