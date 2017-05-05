В Киеве произошла массовая стычка с участием полиции
Согласно данным, авто на еврономере нарушило ПДД перед патрульными. Полиция остановила нарушителя. На место съехались порядка 30 единомышленников и около 10 патрульных авто.
Согласно данным, авто на еврономере нарушило ПДД перед патрульными. Полиция остановила нарушителя. На место съехались порядка 30 единомышленников и около 10 патрульных авто.
КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. В Киеве на Дорогожичах произошли масштабные разборки между полицией и группой поддержки водителя автомобиля с еврономерами, который нарушил правила дорожного движения, сообщается на странице dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.
Инцидент случился в четверг, 4 мая, на перекрестке улиц Олены Телиги и Дорогожицкой.
«Авто на еврономере нарушило ПДД перед патрульными. Полиция остановила нарушителя. На место съехались порядка 30 единомышленников и около 10 патрульных авто», — отмечается в сообщении.
Как выяснилось позже, владельцам автомобилей с иностранными номерами удалось «отмазать» своего коллегу. «Еврономера ликуют, полиция разъезжается», — написано в комментарии к посту.