Девятый вал второй волны: вода продолжает прибывать в Петропавловске

Он отметил, что, по прогнозам, уровень воды в Петропавловске поднимется еще на 10−13 см.

«На сегодняшний день по Сергеевскому водохранилищу наполняемость составляет 131 процент, по Петропавловскому — 115 процентов. По верховьям реки Ишим — по гидропостам Токсан Би и на Сергеевском водохранилище, в селах Покровка и Новоникольское — идет значительное снижение уровня — от 15 до 51 сантиметра за последние сутки. Поэтому мы предполагаем, что третьего подъема на Петропавловском водохранилище не будет. Но, к сожалению, за последний день в Петропавловском водохранилище уровень вырос еще на 6%, и, по прогнозам Казгидромета, он будет подниматься еще сегодняшний день и возможно еще завтрашний», — проинформировал Федяев.

АСТАНА, 5 мая — Sputnik. Вторая волна паводка пришла в Петропавловск: в областном центре и его пригородах вода продолжает подниматься, подтоплены новые дома, сообщил журналистам заместитель акима области Антон Федяев.

«После этого мы ожидаем, что пик пройдет по городу Петропавловску, и уровни пойдут на снижение», — выразил общую надежду североказахстанцев Антон Федяев.

По его данным, на сегодняшний день в Петропавловске и пригородных селах остаются подтопленными 224 жилых дома.

«За последние сутки добавились три жилых дома в поселке Долматово. Там была проведена заблаговременная эвакуация, и жертв и пострадавших нет», — отметил заместитель главы региона. Паводок в Северо-Казахстанской области.

Построенные дамбы и укрепления с трудом сдерживают огромные уровни и потоки большой воды. В четверг, 4 мая, в Петропавловске был ветер 23 метра в секунду, который спровоцировал большие волны в пойме Ишима. Большая волна разрушала бровку дамбы как в поселке Мичурино, так и в поселке Кожевенный завод. Поэтому местные исполнительные органы совместно с органами гражданской защиты проводили работы по укреплению насыпей, усиливали строения, укрепляли мешками с песком.

«Вчера была обнаружена фильтрация воды через тело защитной дамбы в поселке Мичурино. Были привлечены силы и средства, было задействовано более 30 единиц техники, произведены работы по укреплению данного сооружения, по отсыпке промоины. Была угроза разрушения дамбы, поэтому людей эвакуировали. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась. Но мы будем наблюдать за данной дамбой, продолжаем ее укреплять, потому что уровни воды очень высокие», — отметил Федяев.

Он проинформировал, что принято решение и о продлении дамбы в Кожевенном поселке.

«ПСД в настоящее время разрабатывается тем же разработчиком, что два года назад делал новую дамбы в этом же поселке. Будет проводиться ее удлинение в две стороны. Примерная стоимость ее около 2,5 миллиарда тенге, протяженность около 2 километра 900 метров. Сейчас она 800 метров, то есть ее протяженность будет увеличена до 3 километров 700 метров», — рассказал Федяев.

Отвечая на вопросы журналистов, заместитель акима области отметил, что вторая волна паводка превзошла первую.

«Первый уровень был в Петропавловске 11 метров 67 сантиметров, сейчас 11 метров 87 сантиметров, то есть уже превзошел на 20 сантиметров первый пик. Ранее максимальные отметки в Петропавловском водохранилище были зафиксированы в 1994 году на уровне 11 метров 26 сантиметров», — отметил Федяев.

Жители подтопленных поселков, а также дачники (а в Петропавловске подтоплено более 5 тысяч дачных участков) с нетерпением ждут информацию, как быстро уйдет вода с подтопленных территорий. Но сделать какие-либо прогнозы по данному вопросу, заместитель акима области не смог.

«Это очень сложный вопрос. Даже ориентировочно не могу сказать. Надеемся, что вода будет уходить быстро. Но, как будет на самом деле, покажет время», — заключил он. Паводок в Петропавловске.