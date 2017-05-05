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15:16 (мск), источник: РИА Новости

Источник: следствие по крушению Ту-154 в районе Сочи продлили на два месяца

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Следствие по уголовному делу о катастрофе военного самолета Ту-154 в районе Сочи 25 декабря 2016 года продлено еще на два месяца, сообщил РИА Новости во вторник источник, знакомый с ситуацией.

Источник: РИА Новости

«Следствие по уголовному делу об авиакатастрофе военного Ту-154 в районе Сочи, возбужденное 25 декабря прошлого года, продлено еще на два месяца. 25 февраля оно уже продлевалось на такой же срок», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что это сделано для того, чтобы провести необходимые следственные действия и собрать исчерпывающие доказательства по уголовному делу.

«Это не означает, что 25 июня следствие будет завершено. Дело сложное, поэтому не надо торопить следователей — они и так работают в непростом режиме», — пояснил собеседник РИА Новости.

Возглавляющий государственную комиссию по ликвидации последствий катастрофы Ту-154 и помощи родственникам погибших министр транспорта РФ Максим Соколов ранее призвал СМИ воздержаться от распространения информации и недостоверных фактов, полученных из различных неофициальных источников до оглашения официальных результатов расследования.

Как сообщил в конце декабря 2016 года член госкомиссии начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов, изначально было более 15 версий крушения Ту-154, затем их количество уменьшилось вдвое.

По данным ФСБ России, основные версии крушения Ту-154 — попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность. Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного корабля, в настоящее время не получено.

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