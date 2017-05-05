Крупный пожар в Лубянском проезде потушен
Москва. 5 мая. INTERFAX.RU — Пожар в здании в Лубянском проезде в центре Москвы потушен, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.
Москва. 5 мая. INTERFAX.RU — Пожар в здании в Лубянском проезде в центре Москвы потушен, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.
«Пожар ликвидирован. Проводится разборка завалов», — сказал собеседник агентства.
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Как сообщалось, по данным МЧС, площадь пожара в выселенном здании в центре Москвы по адресу Лубянский проезд, 19 достигала 3 тыс. квадратных метров. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Огонь тушили в том числе с помощью вертолета.