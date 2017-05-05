Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
8 простых упражнений против боли в шее
Интерьер в современном стиле: 10 правил
10 профессий, которые будут востребованы через пять лет
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
СМИ: РФ создает истребитель С-54 под новую тактику воздушного боя
Солистка "ВИА Гры" станцевала в крошечном бикини
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
11Подготовка техники к Параду Победы
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
12Бал Met Gala 2017
11:59 (мск), источник: Интерфакс

Крупный пожар в Лубянском проезде потушен

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU — Пожар в здании в Лубянском проезде в центре Москвы потушен, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

Источник: РИА "Новости"

«Пожар ликвидирован. Проводится разборка завалов», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МЧС «Интерфаксу» подтвердили факт ликвидации пожара.

Как сообщалось, по данным МЧС, площадь пожара в выселенном здании в центре Москвы по адресу Лубянский проезд, 19 достигала 3 тыс. квадратных метров. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Огонь тушили в том числе с помощью вертолета.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Сотрудница ФБР вышла замуж за террориста из ИГ
Больше половины россиян готовы переизбрать Путина президентом
Сотрудница ФБР вышла замуж за террориста из ИГ
Китайский самолет-конкурент Boeing совершил первый полет
Чемпионат мира: хоккеисты РФ идут за первым золотом за три года
СМИ: о чем умолчало правительство в отчете о майских указах
Лекарства по рецепту могут стать бесплатными
«Слава Богу, не Россия»: посольство РФ пошутило над Times
Республиканцы хотят урезать пенсию Обаме
«Игра престолов» помогла валюте Исландии вырасти
Спорт
От Парижа до Кельна: что нужно знать о чемпионате мира по хоккею В пятницу в Кельне и Париже стартует чемпионат мира по хоккею. 16 команд элитного дивизиона мирового хоккея сыграют с 5 по 21 мая
Авто
Необычные дорожные знаки: попробуйте угадать назначение! Мы выбрали интересные знаки со всего мира. Сможете ли вы их узнать?
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Названы страны с самым дорогим жильем
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
СМИ подозревают Леру Кудрявцеву в беременности Журналисты и поклонники уверены, что телеведущая находится в интересном положении.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь