Крупный пожар в Лубянском проезде потушен

В пресс-службе столичного главка МЧС «Интерфаксу» подтвердили факт ликвидации пожара.

Как сообщалось, по данным МЧС, площадь пожара в выселенном здании в центре Москвы по адресу Лубянский проезд, 19 достигала 3 тыс. квадратных метров. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Огонь тушили в том числе с помощью вертолета.