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15:29 (мск), источник: Вести Иркутск

Дело бунтарей из колонии Ангарска передали в суд

Бросили вызов режиму колонии и тем самым увеличили себе срок заключения.

Дело «ангарских бунтарей» передали в суд. В 2015 году 33 подростка объединились, чтобы сменить режим в исправительном учреждении. Вместо аргументов осуждённые изощрились в подборе вооружения. К деревянным палкам и обрезкам металлических труб они приделали самодельные ручки, стержни и гвозди. В итоге на протяжении четырёх часов разбушевавшиеся подростки громили и жгли помещения ангарской воспитательной колонии. Одно здание было уничтожено огнём. Общий ущерб ГУФСИН России по Иркутской области — более миллиона рублей. Серьёзные травмы получили и несколько сотрудников исправительного учреждения. По данным следователей, в материалах уголовного дела — 100 томов.

— Условия содержания обвиняемых были более чем хорошие. У них были в пользовании игровые приставки Sony PlayStation, телевизоры различных диагоналей, бильярд, настольный теннис, также игровые комнаты. В Иркутский областной суд направлено уголовное дело в отношении 33 обвиняемых в совершении указанных преступлений. Им грозит наказание до 12 лет лишения свободы, — говорит заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Иркутской области Павел Привалов.

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