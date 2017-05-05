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11:54 (мск), источник: СуперОмск

В Омске две пережившие войну пенсионерки покончили с собой

Трагедия сразу в двух омских семьях разыгралась вчера днем — сразу две пожилые женщины в один день решили свести счеты с жизнью.

Так, в квартире дома по улице Арктической, выпив уксусную кислоту, умерла 90-летняя пенсионерка.

А позже вечером, в квартире дома по улице Молодогвардейской родственники нашли висящий в петле труп 82-летней женщины. Причины суицида обеих женщин не известны.

Как сообщили «СуперОмску» в пресс-службе СУСК России по Омской области, женщины не являлись ветеранами войны и их смерть никак не связана с грядим празднованием 72-ой годовщины Великой Победы.

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