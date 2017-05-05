В Омске две пережившие войну пенсионерки покончили с собой
Трагедия сразу в двух омских семьях разыгралась вчера днем — сразу две пожилые женщины в один день решили свести счеты с жизнью.
Трагедия сразу в двух омских семьях разыгралась вчера днем — сразу две пожилые женщины в один день решили свести счеты с жизнью.
Так, в квартире дома по улице Арктической, выпив уксусную кислоту, умерла 90-летняя пенсионерка.
А позже вечером, в квартире дома по улице Молодогвардейской родственники нашли висящий в петле труп 82-летней женщины. Причины суицида обеих женщин не известны.
Как сообщили «СуперОмску» в