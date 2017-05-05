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12:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

6-летняя девочка без вести пропала в Иркутске

Девочка ушла из дома 5 апреля.

Источник: 38.мвд.рф

Сотрудники отдела полиции № 4 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» разыскивают Алину З., 2011 года рождения. Девочка ушла из СНТ «6-ая пятилетка» 5 апреля и до настоящего времени не вернулась. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В настоящий момент ведутся активные поиски ребенка силами уголовного розыска, инспекции по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных и наружными экипажами полиции.

«Приметы: на вид 6 лет, рост 120 см, худощавое телосложение, европейский тип лица, овальное лицо, светло-русые кудрявые волосы, прямой нос, средние губы, прилегающие уши. Была одета в желтую куртку с красными вставками, темно-синие рукава, джинсовый комбинезон, джинсовые кеды на белых шнурках, розовая кофта, вязаная розовая шапка», — отметили в ведомстве.

С девочкой были две собаки: рыжий кобель, внешне похож на лайку и седоватого окраса старая собака.

Граждан, что-либо знающих о месте нахождения Алины Захаровой, просят сообщить в полицию по телефонам 02, 216464 (Бюро регистрации несчастных случаев), (3952) 444404 (дежурная часть), 442243 (инспекция по делам несовершеннолетних).

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