6-летняя девочка без вести пропала в Иркутске
Девочка ушла из дома 5 апреля.
Девочка ушла из дома 5 апреля.
Сотрудники отдела полиции № 4 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» разыскивают Алину З., 2011 года рождения. Девочка ушла из СНТ «6-ая пятилетка» 5 апреля и до настоящего времени не вернулась. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
В настоящий момент ведутся активные поиски ребенка силами уголовного розыска, инспекции по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных и наружными экипажами полиции.
«Приметы: на вид 6 лет, рост 120 см, худощавое телосложение, европейский тип лица, овальное лицо,
С девочкой были две собаки: рыжий кобель, внешне похож на лайку и седоватого окраса старая собака.
Граждан,