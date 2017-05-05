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12:19 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Уинском районе девушка сбила мужчину и скрылась с места ДТП

Виновнице происшествия грозит до 2 лет лишения свободы.

Полицейские Уинского района завершили расследование ДТП. 27-летняя жительница Кунгурского района нарушила правила дорожного движения, что привело к тяжким последствиям.

Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, в сентябре прошлого года ночью в селе Суда девушка разворачивалась на своём автомобиле. Двигаясь задним ходом, она сбила 43-летнего мужчину. С места преступления виновница ДТП скрылась.

Пострадавшего доставили в местную больницу с тяжёлыми травмами. Девушке грозит до двух лет лишения свободы.

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