В Уинском районе девушка сбила мужчину и скрылась с места ДТП

Полицейские Уинского района завершили расследование ДТП. 27-летняя жительница Кунгурского района нарушила правила дорожного движения, что привело к тяжким последствиям.

Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, в сентябре прошлого года ночью в селе Суда девушка разворачивалась на своём автомобиле. Двигаясь задним ходом, она сбила 43-летнего мужчину. С места преступления виновница ДТП скрылась.

Пострадавшего доставили в местную больницу с тяжёлыми травмами. Девушке грозит до двух лет лишения свободы.