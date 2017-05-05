Бизнесмен Пудков не согласился с обвинением в хищении на ЗиД 46,6 млн рублей

После проведения 19 апреля обысков в квартирах и на ЗиД были задержаны бизнесмен Дмитрий Пудков, замдиректора ЗиД по безопасности Александр Сентябов и заводской юрист Анастасия Пятунина. Женщину освободили из ИВС 20 апреля. Сентябов 21 апреля был обвинен в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и взят под стражу. Пудкову в тот же день Свердловский районный суд Перми избрал мерой пресечения домашний арест.

Адвокат Елена Балуева, защищающая бизнесмена, пожаловалась в апелляционную инстанцию. Выступая 5 мая в Пермском краевом суде, защита назвала необоснованным избрание домашнего ареста. Бывшему полицейскому, а ныне индивидуальному предпринимателю Пудкову не разрешены прогулки. Поэтому он не может гулять с малолетней дочерью. А также лишен возможности заниматься своим бизнесом, на который ему надо 2 часа в день. Супруга вышла на работу в феврале, зарплата составляет 11,7 тыс. рублей. Доход Пудкова является единственным источником для существования семьи и погашения ранее взятых кредитов. «Если суд не отменит домашний арест, прошу изменить наложенные ограничения и предоставить право на две ежедневные прогулки — с 11до 13 часов и с 19 до 21 часа», — сказала адвокат Балуева.

«У меня есть маленький бизнес — пять фотокабин. Люди приходят и сами фотографируются. Эту технику надо обслуживать, она ломается. Я занимаюсь этим с 2012 года. Сейчас — маленький кризис. Прибыли почти нет. Я имею два кредита на два с половинной миллиона рублей. Оба — на реструктуризации. По первому с июня будет плата 20 тысяч, по второму с декабря будет 50 тысяч рублей. Раньше я работал в ПКГУП “Автовокзал” начальником отдела безопасности. Сейчас на госпредприятии сменилось руководство, хотел бы туда вернуться», — сообщил обвиняемый Пудков.

Судья Игорь Коняев огласил два документа, поступивших из следственной части СУ управления МВД РФ по Перми. Это постановление от 28 апреля о предъявлении Пудкову обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, был озвучен протокол допроса обвиняемого Пудкова от 28 апреля, из которого следует — виновным он себя не признает, от дачи показаний отказывается.

Прокурор Николай Зарубин напомнил, что следствие просило взять Пудкова под стражу. «Но суд учел состояние здоровья, возраст и избрал более мягкую меру пресечения, что правильно. Считаю постановление районного суда о домашнем аресте законным и обоснованным, прошу оставить его без изменения», — заявил представитель краевой прокуратуры.

Судья Игорь Коняев поддержал прокурорскую позицию. 32-летний обвиняемый Пудков отправился домой в сопровождении сотрудника уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН.

Как сообщали «Новости Перми», в качестве подозреваемого Пудков подтвердил изобличающие показания свидетелей. «Я не отрицаю причастность к преступлению», — ответил он 21 апреля на вопрос судьи Свердловского районного суда Елены Кожевниковой и заплакал.