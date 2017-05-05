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12:20 (мск), источник: Новости Перми

Бизнесмен Пудков не согласился с обвинением в хищении на ЗиД 46,6 млн рублей

Бывший замдиректора ООО «ФинансКонсалтинг» Дмитрий Пудков не согласился с предъявленным обвинением в хищении у ФГУП «Завод имени Ф. Э. Дзержинского» (ЗиД) 46,6 млн рублей и отказался давать показания в качестве обвиняемого. Это выяснилось 5 мая в Пермском краевом суде, где бизнесмен попросил отменить избранный ему домашний арест.

Совершение мошеннических действий на 46,6 млн рублей под видом оформления сотрудниками ООО «ФинансКонсалтинг» архивных документов ЗиД полиция заподозрила 17 апреля 2017 года.

После проведения 19 апреля обысков в квартирах и на ЗиД были задержаны бизнесмен Дмитрий Пудков, замдиректора ЗиД по безопасности Александр Сентябов и заводской юрист Анастасия Пятунина. Женщину освободили из ИВС 20 апреля. Сентябов 21 апреля был обвинен в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и взят под стражу. Пудкову в тот же день Свердловский районный суд Перми избрал мерой пресечения домашний арест.

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Адвокат Елена Балуева, защищающая бизнесмена, пожаловалась в апелляционную инстанцию. Выступая 5 мая в Пермском краевом суде, защита назвала необоснованным избрание домашнего ареста. Бывшему полицейскому, а ныне индивидуальному предпринимателю Пудкову не разрешены прогулки. Поэтому он не может гулять с малолетней дочерью. А также лишен возможности заниматься своим бизнесом, на который ему надо 2 часа в день. Супруга вышла на работу в феврале, зарплата составляет 11,7 тыс. рублей. Доход Пудкова является единственным источником для существования семьи и погашения ранее взятых кредитов. «Если суд не отменит домашний арест, прошу изменить наложенные ограничения и предоставить право на две ежедневные прогулки — с 11до 13 часов и с 19 до 21 часа», — сказала адвокат Балуева.

«У меня есть маленький бизнес — пять фотокабин. Люди приходят и сами фотографируются. Эту технику надо обслуживать, она ломается. Я занимаюсь этим с 2012 года. Сейчас — маленький кризис. Прибыли почти нет. Я имею два кредита на два с половинной миллиона рублей. Оба — на реструктуризации. По первому с июня будет плата 20 тысяч, по второму с декабря будет 50 тысяч рублей. Раньше я работал в ПКГУП “Автовокзал” начальником отдела безопасности. Сейчас на госпредприятии сменилось руководство, хотел бы туда вернуться», — сообщил обвиняемый Пудков.

Судья Игорь Коняев огласил два документа, поступивших из следственной части СУ управления МВД РФ по Перми. Это постановление от 28 апреля о предъявлении Пудкову обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, был озвучен протокол допроса обвиняемого Пудкова от 28 апреля, из которого следует — виновным он себя не признает, от дачи показаний отказывается.

Прокурор Николай Зарубин напомнил, что следствие просило взять Пудкова под стражу. «Но суд учел состояние здоровья, возраст и избрал более мягкую меру пресечения, что правильно. Считаю постановление районного суда о домашнем аресте законным и обоснованным, прошу оставить его без изменения», — заявил представитель краевой прокуратуры.

Судья Игорь Коняев поддержал прокурорскую позицию. 32-летний обвиняемый Пудков отправился домой в сопровождении сотрудника уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН.

Как сообщали «Новости Перми», в качестве подозреваемого Пудков подтвердил изобличающие показания свидетелей. «Я не отрицаю причастность к преступлению», — ответил он 21 апреля на вопрос судьи Свердловского районного суда Елены Кожевниковой и заплакал.

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