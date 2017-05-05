Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
5 причин, из-за которых вы не можете похудеть
Интерьер в современном стиле: 10 правил
Какие яйца ни в коем случае нельзя покупать
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Филипп Неполиткорректный: скандальные высказывания принцаГерцог Эдинбургский известен своими неосторожными и часто весьма неполиткорректными замечаниями.
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
В Москве построят 49 станций метро за три года
Мозякин, Панарин и Капризов вошли в состав сборной России на ЧМ
13 звезд НХЛ, которые отказались ехать на ЧМ-2017
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
11Подготовка техники к Параду Победы
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
9Юбилей Корейской народной армии
12:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии парня насмерть забили битами

Жестокое преступление произошло в Белорецке.

Несколько жителей Башкирии до смерти избили мужчину в спальном районе Белорецка.

По словам знакомых пострадавшего, смертельный инцидент случился рядом с одним из автосервисов по улице Ленина.

Судя по всему, на молодых напали вооруженные битами незнакомцы. В пылу драки один из злодеев уронил свою жертву на землю и начал жестоко избивать лежащего оппонента. От полученных травм он скончался. Двоим его товарищам удалось выжить — с травмами их доставили в реанимационное отделение местной больницы.

Источник «Комсомолки» в правоохранительных рассказал, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Ветеранам войны вручат праздничные наборы и цветы
KIA в апреле увеличила продажи в России почти на треть
Ветеранам войны вручат праздничные наборы и цветы
Китайский самолет-конкурент Boeing совершил первый полет
Чемпионат мира: хоккеисты РФ идут за первым золотом за три года
Эксперты Кудрина предложили усложнить получение пенсий
Генпрокурор РФ Юрий Чайка отчитался о доходах за 2016 год
«Слава Богу, не Россия»: посольство РФ пошутило над Times
В Госдуму внесен проект о запрете СМИ писать о самоубийствах
Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress
Спорт
От Парижа до Кельна: что нужно знать о чемпионате мира по хоккею В пятницу в Кельне и Париже стартует чемпионат мира по хоккею. 16 команд элитного дивизиона мирового хоккея сыграют с 5 по 21 мая
Авто
Необычные дорожные знаки: попробуйте угадать назначение! Мы выбрали интересные знаки со всего мира. Сможете ли вы их узнать?
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Проживание в российских отелях подорожает
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
СМИ подозревают Леру Кудрявцеву в беременности Журналисты и поклонники уверены, что телеведущая находится в интересном положении.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь