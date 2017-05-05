В Башкирии парня насмерть забили битами

Несколько жителей Башкирии до смерти избили мужчину в спальном районе Белорецка.

По словам знакомых пострадавшего, смертельный инцидент случился рядом с одним из автосервисов по улице Ленина.

Судя по всему, на молодых напали вооруженные битами незнакомцы. В пылу драки один из злодеев уронил свою жертву на землю и начал жестоко избивать лежащего оппонента. От полученных травм он скончался. Двоим его товарищам удалось выжить — с травмами их доставили в реанимационное отделение местной больницы.

Источник «Комсомолки» в правоохранительных рассказал, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.