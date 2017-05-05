В центре Ростова столкнулись два автобуса

Как пишет очевидец происшествия, один автобус зацепил другой, оба они получили незначительные механические повреждения, но люди не пострадали.

«Движение по Мясникова в сторону Театральной площади почти полностью перекрыто. Народ едет по тротуарам. И все это при том, что сама площадь перекрыта», — отметил один из пользователей паблика.