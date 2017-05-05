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13:13 (мск), источник: Городской репортер

В центре Ростова столкнулись два автобуса

На пересечении 1-й Линии и Мясникова в Ростове столкнулись два пассажирских автобуса, сообщает группа «Ростов. Главный» в соцсети «ВКонтакте».

Как пишет очевидец происшествия, один автобус зацепил другой, оба они получили незначительные механические повреждения, но люди не пострадали.

«Движение по Мясникова в сторону Театральной площади почти полностью перекрыто. Народ едет по тротуарам. И все это при том, что сама площадь перекрыта», — отметил один из пользователей паблика.

Напомним, с утра 5 мая перекрыли Театральную площадь из-за репетиции парада к Дню Победы. Центр Ростова встал в пробках.

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