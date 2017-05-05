Калининградец из неприязни сжег баню стоимостью в четверть миллиона рублей

Вечером 23 апреля на территории садового товарищества «Консервщик» в Калининграде загорелась баня. Строение в результате пожара выгорело полностью, в результате чего его владелице был причинен ущерб в 250 тыс. рублей.

По предварительным данным, мужчина поджег баню из личной неприязни к 39-летней хозяйке участка. Полиция возбудила против задержанного уголовное дело по ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества».