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17:13 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградец из неприязни сжег баню стоимостью в четверть миллиона рублей

31-летнему жителю Гурьевского района грозит до 5 лет колонии за поджог. Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пятницу в пресс-службе регионального УМВД, ущерб от пожара оценивается в четверть миллиона рублей.

Источник: Новый Калининград

Вечером 23 апреля на территории садового товарищества «Консервщик» в Калининграде загорелась баня. Строение в результате пожара выгорело полностью, в результате чего его владелице был причинен ущерб в 250 тыс. рублей.

По предварительным данным, мужчина поджег баню из личной неприязни к 39-летней хозяйке участка. Полиция возбудила против задержанного уголовное дело по ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества».

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