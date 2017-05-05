В Городце женщина прыснула баллончиком в лицо полицейскому

Жительница Городца прыснула баллончиком со слезоточивым газом в лицо полицейскому, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.

По версии следствия, 28 апреля ночью в отдел полиции был доставлен знакомый подозреваемой. Женщина попыталась пройти в отделение, но стражи порядка ее остановили. Рассердившись, что ее не пускают, злоумышленница прыснула сотруднику в лицо газовым баллончиком.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.