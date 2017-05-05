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12:29 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Городце женщина прыснула баллончиком в лицо полицейскому

Злоумышленница пыталась встретиться со знакомым, которого задержали стражи порядка, но полицейский попытался ее остановить.

Жительница Городца прыснула баллончиком со слезоточивым газом в лицо полицейскому, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.

По версии следствия, 28 апреля ночью в отдел полиции был доставлен знакомый подозреваемой. Женщина попыталась пройти в отделение, но стражи порядка ее остановили. Рассердившись, что ее не пускают, злоумышленница прыснула сотруднику в лицо газовым баллончиком.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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