В Городце женщина прыснула баллончиком в лицо полицейскому
Злоумышленница пыталась встретиться со знакомым, которого задержали стражи порядка, но полицейский попытался ее остановить.
Злоумышленница пыталась встретиться со знакомым, которого задержали стражи порядка, но полицейский попытался ее остановить.
Жительница Городца прыснула баллончиком со слезоточивым газом в лицо полицейскому, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.
По версии следствия, 28 апреля ночью в отдел полиции был доставлен знакомый подозреваемой. Женщина попыталась пройти в отделение, но стражи порядка ее остановили. Рассердившись, что ее не пускают, злоумышленница прыснула сотруднику в лицо газовым баллончиком.
Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.