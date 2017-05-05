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12:33 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусский производитель не комментирует изъятие инъекций в РФ

Российские СМИ сообщили в пятницу об изъятии будто бы бракованного раствора для инъекций в ампулах.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Борисовский завод медицинских препаратов и Министерство здравоохранения Беларуси пока не прокомментировали появившуюся в пятницу информацию об изъятиях белорусской медпродукции в РФ.

Некачественный раствор для инъекций в ампулах белорусского производства был изъят из обращения в Волгоградской области РФ. Также в пятницу ряд СМИ заявляли о будто бы найденном в растворе стекле.

Sputnik обратился с просьбой прокомментировать данную информацию к администрации Борисовского завода медпрепаратов и в Минздрав Беларуси, однако ответа пока не получил.

Вместе с тем, власти Вологодской области подтвердили, что партия раствора была признана бракованной и изъята. Однако стекла в ней обнаружено не было, также не было зафиксировано и побочных эффектов после инъекций.

Как заявили в пятницу в департаменте здравоохранения администрации Вологодской области, на основании письма Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 20 февраля данная серия препарата отзывается из обращения по всей стране и возвращается поставщику.

Сейчас управление Следственного комитета России по области проводит доследственную проверку по факту заявлений российских СМИ о будто бы найденных в ампулах посторонних частиц.

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