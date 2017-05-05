Омич три раза ограбил один и тот же кредитный пункт

После этого мужчину задержали в салоне одного из трамваев в районе остановки «Ленинский рынок», вычислив его по одежде. К остановке от места преступления полицейских привела служебная овчарка.

Сотрудница микрофинансовой конторы пыталась противостоять грабителю, кинув в него стаканчик с кофе, однако мужчина легко преодолел препятствие, вспрыгнув на стол.

У мужчины обнаружили похищенные деньги, а также установили его причастность к еще двум налетам на тот же микрокредитный офис — в апреле он сначала под угрозой ножа похитил 18 тысячи рублей, затем — 46 тысяч. Каждый раз налетчик использовал медицинскую маску и перчатки, сообщает пресс-служба омской полиции. Кроме того, мужчина уже неоднократно был судим за тяжкие преступления.

В результате по факту двух грабежей и разбойного нападения возбудили уголовные дело. Мужчину готовятся взять под стражу.