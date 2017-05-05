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13:03 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе прорвало водопровод в Сипайлово

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В уфимском микрорайоне Сипайлово произошла утечка воды из трубы холодного водоснабжения.

На месте аварии по улице Набережная реки Уфы, 63, ведут ремонтные работы сотрудники МУП «Уфаводоканал». Данный участок обслуживается частной управляющей компанией ООО «ЖЭУ-84», уточнили в мэрии.

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