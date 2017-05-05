Директор стройфирмы в Волгограде обвиняется в неуплате налогов

Глава компании подозревается в неуплате налогов на сумму 5 млн рублей (ч. 1 ст. 199 УК РФ).

Следствие настаивает, что в 2013—2015 гг. Василий Титаренко включал в налоговые декларации сведения о субподрядных работах, которые в действительности не выполнялись, а указанные в документах предприятия не вели никакой коммерческой деятельности. В результате задолженность по налогам составила 27,03% от общей суммы, подлежащей уплате.