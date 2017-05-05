Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Контроль США над портами РФ сочли объявлением войны Москве
Интерьер в современном стиле: 10 правил
В соцсетях обсуждают необычный бизнес свердловского школьника
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Благородные девицы: необычные судьбы выпускниц СмольногоИнститут, созданный скорее в экспериментальном порядке, просуществовал почти полтора столетия, дав начало всему женскому образованию в России
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
49-летняя Памела Андерсон разделась для гламурного журнала
Пули США "сжирают" стволы снайперов Украины – СМИ
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
11Война в карикатурах
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8Дебаты Макрона и Ле Пен
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
15:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Директор стройфирмы в Волгограде обвиняется в неуплате налогов

В Красноармейский райсуд направлено уголовное дело в отношении директора стройфирмы «Волгостроймонтаж» Василия Титаренко, сообщает областная прокуратура.

Глава компании подозревается в неуплате налогов на сумму 5 млн рублей (ч. 1 ст. 199 УК РФ).

Следствие настаивает, что в 2013—2015 гг. Василий Титаренко включал в налоговые декларации сведения о субподрядных работах, которые в действительности не выполнялись, а указанные в документах предприятия не вели никакой коммерческой деятельности. В результате задолженность по налогам составила 27,03% от общей суммы, подлежащей уплате.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
У террористов в Сирии нашли приборы ночного видения с новейшей электроникой из России
Сергей Лавров пообещал «добить» ИГ
Путин попросит главу МВД проверить ситуацию с геями в Чечне
Эксперты Кудрина предложили сократить число пенсионеров
Россия ужесточила контроль самолетов и пассажиров из Белоруссии
«Слава Богу, не Россия»: посольство РФ пошутило над Times
Букмекеры назвали фаворита ЧМ-2017 по хоккею
Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress
Спорт
ЧМ-2016: Швеция — Россия, Чехия — Канада и другие матчи Анонсируем матчи первого дня чемпионата мира в Кельне и Париже
Авто
Два КАМАЗа провалились под землю на парковке (видео) Многотонные машины в прямом смысле слова скрылись под землей после того, как под ними начал рушиться асфальт
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера В промо-ролике перезапуска культового сериала Дэвида Линча показали агента Дэйла Купера, мать Лоры Палмер и других героев первых сезонов 25 лет спустя
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
В Петербурге отреставрируют фасады домов
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Звезда «Папиных дочек» впервые показала подросшего сына Актриса сфотографировала ребенка во время прогулки.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь