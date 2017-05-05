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13:16 (мск), источник: УралПолит.ру

Налоговый инспектор из Нижнего Тагила и ее знакомая получили реальные сроки за мошенничество

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 5 мая, ИА УралПолит.Ru. Свердловский областной суд по апелляционному представлению прокуратуры изменил приговор районного суда в отношении экс-сотрудницы региональной ИФНС России Ольги Жариковой и ее знакомой Ольги Дубовской.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, женщин уличили в мошенничестве с имущественным налоговым вычетом.

Согласно материалам дела женщины в период с апреля 2010 года по декабрь 2011 года с целью незаконного получения денежных средств из федерального бюджета, предоставляли в межрайонную инспекцию поддельные документы, содержащие ложную информацию о налогоплательщике.

Так, Ольга Дубовская, занимавшая на тот момент должность табельщика цеха на одном из нижнетагильских заводов изготавливала фиктивные справки формы 2-НДФЛ, содержащие ложные сведения о размере ее дохода, а также дохода некоторых других сотрудников. После чего вместе с договором купли-продажи недвижимости и иными документами Дубовская передавала пакет документов Елене Винокуровой, которая впоследствии была приговорена к штрафу в размере 150 тыс рублей.

В свою очередь Ольга Жарикова составляла от имени Дубовской заявления на получение налогового вычета, формировала пакет документов, которые передавала в отдел по работе с налогоплательщиками. Пользуясь доверительными отношениями с коллегами, обвиняемая ускоряла проведение камеральных проверок поданных документов.

В итоге общий ущерб для бюджета от действий подсудимых составил свыше 1,4 млн рублей, который взыскан приговором суда по иску прокурора солидарно со всех участников преступлений.

В ноябре прошлого года Жарикова и Дубовская были осуждены мошенничество и приговорены к штрафу в размере 50 тыс рублей за каждое преступление. Однако от данных наказаний женщины были освобождены в связи с применением амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В свою очередь районная прокуратура не согласилась с постановленным приговором в отношении Жариковой и Дубовской, в связи с чем внесла апелляционное представление на него с указанием на необоснованное освобождение от наказания в связи с амнистией, а также мягкость назначенного наказания. Свердловский областной суд удовлетворил апелляционное представление государственного обвинителя и изменил приговор.

В результате, по апелляционному представлению прокуратуры суд усилил наказание, назначив Ольге Жариковой и Ольге Дубовской по совокупности преступлений 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима каждой. В зале суда подсудимые взяты под стражу.

Приговор вступил в законную силу.

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