Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
5 причин, из-за которых вы не можете похудеть
Лавров пообещал добить боевиков ИГИЛ
Звезда «Папиных дочек» впервые показала подросшего сына
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Благородные девицы: необычные судьбы выпускниц СмольногоИнститут, созданный скорее в экспериментальном порядке, просуществовал почти полтора столетия, дав начало всему женскому образованию в России
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
От Парижа до Кельна: что нужно знать о чемпионате мира по хоккею
Сумеет ли Месси догнать Роналду по количеству «Золотых бутс»?
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
12Бал Met Gala 2017
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
13:41 (мск), источник: dostup1.ru

Осужден отец копейчанина, застрелившего 16-летнюю девочку

Суд признал право потерпевших на гражданский иск.

Охотник, из чьего ружья была застрелена 16-летняя девочка в Копейске (Челябинская область), получил условный срок — суд признал право родителей погибшей заявить иск о возмещении морального вреда в гражданском порядке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Копейский городской суд огласил приговор 40-летнему охотнику, сын которого случайно застрелил 16-летнюю девочку из его ружья. Мужчина оставил заряженное оружие возле холодильника. Когда его отпрыск пришел домой с подругой, то школьники стали играть и мальчик, балуясь, взял ружье, наставил его на подружку и передернул затвор. Прогремел выстрел. Снаряд угодил девочке в живот и руку, вызвав массивное раздробление. Школьница скончалась на месте. Установлено, что мальчик не имел намерения убить потерпевшую.

«Мужчина признан виновным по части 1 статьи 224 УК РФ — “Небрежное хранение огнестрельного оружия” и части 1 статьи 222 УК РФ — “Незаконное хранение боеприпасов”. По совокупности наказаний его приговорили к году и двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Взыскать с осужденного моральный вред родственники погибшей имеют право в гражданском порядке», — рассказала консультант Копейского суда Ольга Кадочникова.

Напомним, инцидент произошел в ноябре 2016 года. Увидев отцовское ружье, мальчик подумал, что оно не заряжено, так как один из пяти патронов в магазине действительно отсутствовал. Родители девочки просят с мужчины по 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда каждому.

Ольга Плеханова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Вице-губернаторы отчитались о доходах и имуществе
Сергей Лавров пообещал «добить» ИГ
Путин попросит генпрокурора проверить ситуацию с геями в Чечне
Эксперты Кудрина предложили сократить число пенсионеров
Россия ужесточила контроль самолетов и пассажиров из Белоруссии
«Слава Богу, не Россия»: посольство РФ пошутило над Times
В Госдуму внесен проект о запрете СМИ писать о самоубийствах
Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress
Спорт
От Парижа до Кельна: что нужно знать о чемпионате мира по хоккею В пятницу в Кельне и Париже стартует чемпионат мира по хоккею. 16 команд элитного дивизиона мирового хоккея сыграют с 5 по 21 мая
Авто
Два КАМАЗа провалились под землю на парковке (видео) Многотонные машины в прямом смысле слова скрылись под землей после того, как под ними начал рушиться асфальт
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера В промо-ролике перезапуска культового сериала Дэвида Линча показали агента Дэйла Купера, мать Лоры Палмер и других героев первых сезонов 25 лет спустя
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Проживание в российских отелях подорожает
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Звезда «Папиных дочек» впервые показала подросшего сына Актриса сфотографировала ребенка во время прогулки.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь