Осужден отец копейчанина, застрелившего 16-летнюю девочку

Охотник, из чьего ружья была застрелена 16-летняя девочка в Копейске (Челябинская область), получил условный срок — суд признал право родителей погибшей заявить иск о возмещении морального вреда в гражданском порядке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Копейский городской суд огласил приговор 40-летнему охотнику, сын которого случайно застрелил 16-летнюю девочку из его ружья. Мужчина оставил заряженное оружие возле холодильника. Когда его отпрыск пришел домой с подругой, то школьники стали играть и мальчик, балуясь, взял ружье, наставил его на подружку и передернул затвор. Прогремел выстрел. Снаряд угодил девочке в живот и руку, вызвав массивное раздробление. Школьница скончалась на месте. Установлено, что мальчик не имел намерения убить потерпевшую.

«Мужчина признан виновным по части 1 статьи 224 УК РФ — “Небрежное хранение огнестрельного оружия” и части 1 статьи 222 УК РФ — “Незаконное хранение боеприпасов”. По совокупности наказаний его приговорили к году и двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Взыскать с осужденного моральный вред родственники погибшей имеют право в гражданском порядке», — рассказала консультант Копейского суда Ольга Кадочникова.

Напомним, инцидент произошел в ноябре 2016 года. Увидев отцовское ружье, мальчик подумал, что оно не заряжено, так как один из пяти патронов в магазине действительно отсутствовал. Родители девочки просят с мужчины по 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда каждому.

Ольга Плеханова.