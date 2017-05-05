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13:41 (мск), источник: ИА REGNUM

Пожар на заводе «Лукойла» в Перми тушили 170 человек

Локализован пожар был в 6 часов утра.

Ликвидация открытого горения начавшегося на предприятии в Перми в ночь на 5 мая, завершена в 7:58 мск, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре на улице Промышленной поступило в 3:38 мск. На место ЧП выехали пожарно-спасательные подразделения.

К 06:01 мск пожар был локализован. Открытое горение было ликвидировано в 07:58 мск.

«Всего для ликвидации пожара привлекались 167 человек 44 ед. техники, в том числе от МЧС 146 человек, 37 ед. техники», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло на нефтеперерабатывающем предприятии ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Ночью загорелся вакуумный блок установки АВТ-4.

Сейчас установка остановлена, остальные объекты работают в плановом режиме. Угроз местным жителям нет.

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