Пожар на заводе «Лукойла» в Перми тушили 170 человек

Ликвидация открытого горения начавшегося на предприятии в Перми в ночь на 5 мая, завершена в 7:58 мск, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре на улице Промышленной поступило в 3:38 мск. На место ЧП выехали пожарно-спасательные подразделения.

К 06:01 мск пожар был локализован. Открытое горение было ликвидировано в 07:58 мск.

«Всего для ликвидации пожара привлекались 167 человек 44 ед. техники, в том числе от МЧС 146 человек, 37 ед. техники», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло на нефтеперерабатывающем предприятии ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Ночью загорелся вакуумный блок установки АВТ-4.

Сейчас установка остановлена, остальные объекты работают в плановом режиме. Угроз местным жителям нет.