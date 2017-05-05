Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Какая вы болезнь? Тест
«Слава богу, на этот раз не Россия»: реакция в РФ на слова Мей
Какие яйца ни в коем случае нельзя покупать
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
15 главных звёзд чемпионата мира — 2017: от Кучерова до Годро
Россия - Швеция: возьмем реванш за поражение в «Юханнесхофе»?
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
12Бал Met Gala 2017
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
13:35 (мск), источник: РИА Новости

В Омской области после пожара в лесу завели дело против поджигателя травы

НОВОСИБИРСК, 5 мая — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Омской области в отношении работника сельхозпредприятия «Большеатмасское», который выжигал солому на полях, отчего произошли три крупных лесных пожара на площади 200 гектаров, сообщает в пятницу прокуратура региона.

Источник: РИА Новости

В ведомстве пояснили, что 1 и 2 мая 2017 года в Черлакском районе произошли три крупных лесных пожара, в результате которых были уничтожены лесные насаждения на площади 202,1 гектара. Проверка показала, что причиной их возникновения и распространения явилось выжигание прошлогодней соломы на прилегающих к лесу полях, принадлежащих АО «Большеатмасское».

«Дознавателем теротдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нововаршавскому и Черлакскому районам возбуждено уголовного дело по статье УК РФ “уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем” в отношении одного из работников общества, производившего выжигание сухой травы с нарушением требований противопожарной безопасности», — говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура Черлакского района Омской области внесла директору предприятия представление с требованием устранить нарушения. Также в отношении директора проводится проверка на наличие признаков административного правонарушения.

«Учитывая, что в большинстве случаев причиной возникновения лесных пожаров являются сельскохозяйственные палы, прокуроры районов области объявили руководителям сельскохозяйственных организаций более 300 предостережений о недопустимости нарушений при проведении сельскохозяйственных работ», — отметили в прокуратуре.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сергей Лавров пообещал «добить» ИГ
Путин попросит генпрокурора проверить ситуацию с геями в Чечне
Эксперты Кудрина предложили сократить число пенсионеров
Россия ужесточила контроль самолетов и пассажиров из Белоруссии
«Слава Богу, не Россия»: посольство РФ пошутило над Times
В Госдуму внесен проект о запрете СМИ писать о самоубийствах
Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress
Спорт
От Парижа до Кельна: что нужно знать о чемпионате мира по хоккею В пятницу в Кельне и Париже стартует чемпионат мира по хоккею. 16 команд элитного дивизиона мирового хоккея сыграют с 5 по 21 мая
Авто
Два КАМАЗа провалились под землю на парковке (видео) Многотонные машины в прямом смысле слова скрылись под землей после того, как под ними начал рушиться асфальт
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера В промо-ролике перезапуска культового сериала Дэвида Линча показали агента Дэйла Купера, мать Лоры Палмер и других героев первых сезонов 25 лет спустя
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Проживание в российских отелях подорожает
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Звезда «Папиных дочек» впервые показала подросшего сына Актриса сфотографировала ребенка во время прогулки.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь