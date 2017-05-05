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13:10 (мск), источник: Sputnik.by

Нетрезвый белорус в халате и тапках выпал из окна 7 этажа в Питере

В настоящее время мужчина находится в реанимации, медики оценивают его состояние как тяжелое, но констатируют, что угрозы жизни нет.

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Нетрезвый гражданин Беларуси получил травмы в Санкт-Петербурге при падении с 7-го этажа, сообщило агентство «Оперативное прикрытие».

Инцидент произошел накануне в Московском районе города на улице Костюшко.

Как сообщает агентство, 35-летнего гражданина обнаружили под окнами дома № 10. Пострадавший получил многочисленные травмы: закрытую ЧМТ, повреждения внутренних органов, переломы ребер.

В настоящее время белорус находится в реанимации, медики оценивают его состояние как тяжелое, но констатируют, что угрозы жизни нет.

По предварительным данным, мужчина, находившийся в квартире на 7-м этаже, был нетрезв.

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