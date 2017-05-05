Нетрезвый белорус в халате и тапках выпал из окна 7 этажа в Питере
В настоящее время мужчина находится в реанимации, медики оценивают его состояние как тяжелое, но констатируют, что угрозы жизни нет.
В настоящее время мужчина находится в реанимации, медики оценивают его состояние как тяжелое, но констатируют, что угрозы жизни нет.
МИНСК, 5 мая — Sputnik. Нетрезвый гражданин Беларуси получил травмы в
Инцидент произошел накануне в Московском районе города на улице Костюшко.
Как сообщает агентство, 35-летнего гражданина обнаружили под окнами дома № 10. Пострадавший получил многочисленные травмы: закрытую ЧМТ, повреждения внутренних органов, переломы ребер.
В настоящее время белорус находится в реанимации, медики оценивают его состояние как тяжелое, но констатируют, что угрозы жизни нет.
По предварительным данным, мужчина, находившийся в квартире на 7-м этаже, был нетрезв.