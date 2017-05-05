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13:48 (мск), источник: УралПолит.ру

В Асбесте за мошенничество осуждена заведующая детским садом

АСБЕСТ, 5 мая, ИА УралПолит.Ru. В Асбесте вынесен приговор заведующей одного из детских садов, которая похитила более 400 тысяч бюджетных средств. Женщину судили по части 3 статьи 159 УК РФ «мошенничество».

Судебное разбирательство длилось полтора года, в процессе участвовало более 30 человек, материалы дела составили 15 томов.

«Суд признал женщину виновной в инкриминируемом ей деянии и определил наказание в виде штрафа на сумму 450 тысяч рублей», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

С 2006 по 2013 годы заведующая формально трудоустраивала сотрудников, которые на самом деле не выполняли трудовые обязанности, и получала за них деньги по оформленным зарплатным картам. Факт оформления «мертвых душ» в 2015 году выявили году сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский», работая по обращению.

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