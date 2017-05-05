В Уфе на реке разлилось неизвестное вещество

В Лихачевской излучине реки Уфимки местные жители обнаружили пятно грязи сомнительного вида. А вскоре на месте появились спасатели. Сейчас здесь ведутся работы по ликвидации разлива.

— Выставлены боновые заграждения, акваторию подсыпали сорбирующим веществом. Угрозы распространения загрязнения нет, жизни и здоровью людей ничего не угрожает, — отметили в пресс-службе столичной администрации.