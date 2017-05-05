В Уфе на реке разлилось неизвестное вещество
Сейчас на месте работают спасатели.
Сейчас на месте работают спасатели.
В Лихачевской излучине реки Уфимки местные жители обнаружили пятно грязи сомнительного вида. А вскоре на месте появились спасатели. Сейчас здесь ведутся работы по ликвидации разлива.
— Выставлены боновые заграждения, акваторию подсыпали сорбирующим веществом. Угрозы распространения загрязнения нет, жизни и здоровью людей ничего не угрожает, — отметили в
Откуда это пятно появилось на водной глади, неизвестно. Обстоятельства произошедшего выясняют специалисты.