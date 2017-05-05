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14:30 (мск), источник: БЕЛТА

Пограничники со стрельбой преследовали машину контрабандистов в Вороновском районе

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничники со стрельбой преследовали машину с контрабандными сигаретами в Вороновском районе. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Вечером 26 апреля в Вороновском районе пограничный наряд попытался остановить автомобиль УАЗ для проверки документов. Но водитель лишь прибавил скорость и предпочел скрыться. Пограничники начали преследование. Сблизившись с машиной правонарушителей, они попытались прижать ее к обочине, но водитель автомобиля всячески пытался уйти от преследователей и даже таранить служебный транспорт.

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«Во время погони стражам границы для задержания злоумышленников пришлось применить оружие: были произведены предупредительные выстрелы в воздух, затем по колесам. Только после этого УАЗ остановился в поле в районе автодороги Повиланцы-Порадунь. Злоумышленники — неизвестные в масках — выбежали из авто и попытались укрыться в лесу. Удалось установить личности беглецов. Ими оказались двое жителей Вороновского района. В салоне брошенного УАЗа обнаружены 30 коробов сигарет отечественного производства, подготовленных к переправке через границу», — отметили в ГПК.

В отношении нарушителей законодательства начат процесс по ст.23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа при исполнении им служебных полномочий) КоАП Беларуси. Им грозит штраф от двадцати до пятидесяти базовых величин (одна БВ сейчас составляет Br23) или административный арест.

Окончательную меру ответственности злоумышленников определит суд. Задержанный УАЗ и сигареты переданы в ИМНС по Вороновскому району.

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