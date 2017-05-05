Экс-директора челябинского МУПа арестовали за крупную растрату
ЧЕЛЯБИНСК, 5 мая, ФедералПресс. Бывшего директора обанкроченного челябинского МУПа «ДРСУ» Ивана Волоскова арестовали до 17 июня, передает 74.ru.
ЧЕЛЯБИНСК, 5 мая, ФедералПресс. Бывшего директора обанкроченного челябинского МУПа «ДРСУ» Ивана Волоскова арестовали до 17 июня, передает 74.ru.
Сторона обвинения считает, что Волосков может попытаться скрыться и оказать давление на свидетелей, если не будет находиться под арестом. Именно потому облсуд отменил постановление районного суда и заключил
Напомним, Волосков обвиняется в особо крупной растрате. По некоторым сведениям, растрата связана с выявленной в ходе банкротства «ДРСУ» крупной недостачей. Тогда предприятие недосчиталось имущества на 75,6 млн рублей.
«ФедералПресс» напоминает, что год назад Волосков проходил по делу челябинского