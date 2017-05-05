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14:02 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Экс-директора челябинского МУПа арестовали за крупную растрату

ЧЕЛЯБИНСК, 5 мая, ФедералПресс. Бывшего директора обанкроченного челябинского МУПа «ДРСУ» Ивана Волоскова арестовали до 17 июня, передает 74.ru.

Сторона обвинения считает, что Волосков может попытаться скрыться и оказать давление на свидетелей, если не будет находиться под арестом. Именно потому облсуд отменил постановление районного суда и заключил экс-директора под стражу до 17 июня.

Напомним, Волосков обвиняется в особо крупной растрате. По некоторым сведениям, растрата связана с выявленной в ходе банкротства «ДРСУ» крупной недостачей. Тогда предприятие недосчиталось имущества на 75,6 млн рублей.

«ФедералПресс» напоминает, что год назад Волосков проходил по делу челябинского экс-начальника управления муниципального заказа Александра Артемьева. Его признали виновным в получении двух взяток на общую сумму 17,5 млн рублей. В том числе, взятку Артемьеву давал и Волосков.

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