Экс-директора челябинского МУПа арестовали за крупную растрату

Сторона обвинения считает, что Волосков может попытаться скрыться и оказать давление на свидетелей, если не будет находиться под арестом. Именно потому облсуд отменил постановление районного суда и заключил экс-директора под стражу до 17 июня.

Напомним, Волосков обвиняется в особо крупной растрате. По некоторым сведениям, растрата связана с выявленной в ходе банкротства «ДРСУ» крупной недостачей. Тогда предприятие недосчиталось имущества на 75,6 млн рублей.