В Волгограде задержаны подозреваемые в сбыте крупной партии героина

Как выяснилось, уроженцы ближнего зарубежья, в возрасте 24 и 28 лет, закладывали героин в тайники во дворах многоквартирных домов в северных районах Волгограда. Подозреваемых задержали в Краснооктябрьском районе во время очередной закладки наркотиков.

В ходе личного досмотра полицейские изъяли у подозреваемых 30 свертков с наркотическим средством, приготовленных к сбыту. В результате обыска по месту жительства одного из задержанных был обнаружен пакет с героином, упаковочный материал и инструменты для фасовки. В общей сложности у подозреваемых изъято 343 г героина.

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации — «Покушение на сбыт наркотических веществ». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В отношении подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время идет установление всех лиц, причастных к поставкам наркотических средств на территорию Волгоградской области.