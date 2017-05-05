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15:39 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде задержаны подозреваемые в сбыте крупной партии героина

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали двух подозреваемых в сбыте героина.

Как выяснилось, уроженцы ближнего зарубежья, в возрасте 24 и 28 лет, закладывали героин в тайники во дворах многоквартирных домов в северных районах Волгограда. Подозреваемых задержали в Краснооктябрьском районе во время очередной закладки наркотиков.

В ходе личного досмотра полицейские изъяли у подозреваемых 30 свертков с наркотическим средством, приготовленных к сбыту. В результате обыска по месту жительства одного из задержанных был обнаружен пакет с героином, упаковочный материал и инструменты для фасовки. В общей сложности у подозреваемых изъято 343 г героина.

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации — «Покушение на сбыт наркотических веществ». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В отношении подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время идет установление всех лиц, причастных к поставкам наркотических средств на территорию Волгоградской области.

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