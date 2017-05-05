Спасатель при исполнении погиб в Калинковичском районе

Трагедия произошла 4-го мая около 5 утра на подъездной дороге к деревне Ситня Калинковичского района магистрали граница РФ — Гомель — Кобрин.

— При тушении загорания грузового автомобиля машина сбила двух сотрудников МЧС, один из которых скончался. Второй находится в медучреждении, — сообщила официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Обстоятельства ЧП выясняют следователи.