В МВД разъяснили увольнение полицейских в Актобе
Девять сотрудников Илекского отдела полиции УВД Актобе уволили за необоснованное прерывание сроков досудебного расследования, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВД РК.
Девять сотрудников Илекского отдела полиции УВД Актобе уволили за необоснованное прерывание сроков досудебного расследования, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВД РК.
Как сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, в Илекском отделе полиции УВД Актобе было проведено служебное расследование по фактам необоснованного прерывания сроков расследования по уголовным делам. Выяснилось, что таких дел 71. По ним имелись подозреваемые лица, но, несмотря на это, сотрудники органов внутренних дел прерывали сроки досудебного расследования.
Кроме того, были грубо нарушены требования
«По результатам служебного расследования было проведено оперативное совещание, в отношении девяти сотрудников отдела полиции были приняты меры дисциплинарного характера. В результате начальник отдела полиции, его заместители по оперативной и следственной работе, а также следователи и дознаватели были уволены из органов внутренних дел», — сообщил Алмас Садубаев.
Уволенные сотрудники не согласились с результатами служебного расследования и обратились с иском в суд об отмене приказа и восстановлении в прежних должностях.
«Судом в удовлетворении их иска было отказано, за исключением иска бывшего заместителя начальника по оперативной работе, который, по мнению суда, не был правомочен вести контроль за следствием и дознанием», — добавил Алмас Садубаев.