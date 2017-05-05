В МВД разъяснили увольнение полицейских в Актобе

Как сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, в Илекском отделе полиции УВД Актобе было проведено служебное расследование по фактам необоснованного прерывания сроков расследования по уголовным делам. Выяснилось, что таких дел 71. По ним имелись подозреваемые лица, но, несмотря на это, сотрудники органов внутренних дел прерывали сроки досудебного расследования.

Кроме того, были грубо нарушены требования уголовно-процессуального закона и приказа генерального прокурора РК об утверждении правил приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований.