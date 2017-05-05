В Чесменском районе 13 квартир детей-сирот оказались непригодными для жизни

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе ведомства, в ходе проверки сотрудники прокуратуры осмотрели жилые дома, которые администрация района предоставила сиротам. Жить в них невозможно: трещины конструкций, проседающий фундамент, следы плесени, гнили, различных жучков и прочие проблемы.

«Специалисты отметили невыполнение нормативных требований по обеспечению микроклимата в квартирах из-за отсутствия вентиляции, ненадлежащую теплозащиту зданий, грубейшие нарушения технологии строительства конструкции крыши, которая угрожает безопасности жильцов», — отметили в прокуратуре.

В четырех домах обнаружили 13 непригодных для жизни квартир, переданных детям-сиротам. Возбуждено уголовное дело по статье «халатность».