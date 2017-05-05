В Чесменском районе 13 квартир детей-сирот оказались непригодными для жизни
ЧЕСМЕНСКИЙ РАЙОН, 5 мая, ФедералПресс. Прокуратура Чесменского района проверила, нарушены ли права
ЧЕСМЕНСКИЙ РАЙОН, 5 мая, ФедералПресс. Прокуратура Чесменского района проверила, нарушены ли права
Как сообщили «ФедералПресс» в
«Специалисты отметили невыполнение нормативных требований по обеспечению микроклимата в квартирах
В четырех домах обнаружили 13 непригодных для жизни квартир, переданных
«ФедералПресс» напоминает, что в Сосновском районе тоже идет прокурорская проверка по факту выдачи квартир