Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Какая вы болезнь? Тест
В РФ ответили на слова Мэй о вмешательстве Брюсселя в выборы
Кто такие Апгар, Допплер и Брекстон-Хикс?
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Скончался один из старейших актеров мира
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
От Парижа до Кельна: что нужно знать о чемпионате мира по хоккею
Сумеет ли Месси догнать Роналду по количеству «Золотых бутс»?
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
12Бал Met Gala 2017
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
13:54 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Чесменском районе 13 квартир детей-сирот оказались непригодными для жизни

ЧЕСМЕНСКИЙ РАЙОН, 5 мая, ФедералПресс. Прокуратура Чесменского района проверила, нарушены ли права детей-сирот на получение жилья.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе ведомства, в ходе проверки сотрудники прокуратуры осмотрели жилые дома, которые администрация района предоставила сиротам. Жить в них невозможно: трещины конструкций, проседающий фундамент, следы плесени, гнили, различных жучков и прочие проблемы.

«Специалисты отметили невыполнение нормативных требований по обеспечению микроклимата в квартирах из-за отсутствия вентиляции, ненадлежащую теплозащиту зданий, грубейшие нарушения технологии строительства конструкции крыши, которая угрожает безопасности жильцов», — отметили в прокуратуре.

В четырех домах обнаружили 13 непригодных для жизни квартир, переданных детям-сиротам. Возбуждено уголовное дело по статье «халатность».

«ФедералПресс» напоминает, что в Сосновском районе тоже идет прокурорская проверка по факту выдачи квартир детям-сиротам. Жилье не соответствует требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стала известна дата «народных праймериз» в Севастополе
Сергей Лавров пообещал «добить» ИГ
Путин попросит генпрокурора проверить ситуацию с геями в Чечне
Эксперты Кудрина предложили сократить число пенсионеров
Россия ужесточила контроль самолетов и пассажиров из Белоруссии
«Слава Богу, не Россия»: посольство РФ пошутило над Times
В Госдуму внесен проект о запрете СМИ писать о самоубийствах
Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress
Спорт
От Парижа до Кельна: что нужно знать о чемпионате мира по хоккею В пятницу в Кельне и Париже стартует чемпионат мира по хоккею. 16 команд элитного дивизиона мирового хоккея сыграют с 5 по 21 мая
Авто
Два КАМАЗа провалились под землю на парковке (видео) Многотонные машины в прямом смысле слова скрылись под землей после того, как под ними начал рушиться асфальт
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера В промо-ролике перезапуска культового сериала Дэвида Линча показали агента Дэйла Купера, мать Лоры Палмер и других героев первых сезонов 25 лет спустя
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
В Петербурге отреставрируют фасады домов
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Звезда «Папиных дочек» впервые показала подросшего сына Актриса сфотографировала ребенка во время прогулки.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь