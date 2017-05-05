В реке Анапке нашли тело пропавшего приезжего

По предварительным данным, мужчина приехал в Анапу со своим знакомым на заработки. Он пропал 24 апреля, его друг обратился в правоохранительные органы. Организовали доследственную проверку. Днем 4 мая тело пропавшего нашли в реке Анапке, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На теле погибшего не было видимых повреждений, по предварительным данным, он умер от утопления. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится доследственная проверка.