Под Краснодаром неизвестные устроили взрыв и похитили банкомат из здания администрации
Похитителей разыскивают сотрудники полиции.
Похитителей разыскивают сотрудники полиции.
В
— 5 мая был поврежден автомат в одном из учреждений района. Ущерб устанавливается. Ведется поиск злоумышленников.
Однако местная газета «РВС» привела интересные подробности случившегося.
Читательница, живущая рядом со зданием администрации Мичуринского поселения, рассказала, что ее соседи ночью слышали грохот, потом послышались звуки сирен полицейских автомобилей.
— Я поняла, что
Происшествие зафиксировано около 3 часов ночи. Источники утверждают, что мишенью злоумышленников стал банкомат, и преступникам удалось унести его с собой. Сколько денег на тот момент находилось в устройстве, неизвестно.
Как сообщал «Югополис», похожий случай произошел 26 апреля в