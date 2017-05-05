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14:01 (мск), источник: Югополис

Под Краснодаром неизвестные устроили взрыв и похитили банкомат из здания администрации

Похитителей разыскивают сотрудники полиции.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю «Югополису» подтвердили, что в Динском районе имело место происшествие, связанное с банкоматом, однако прокомментировали его только в общих чертах:

— 5 мая был поврежден автомат в одном из учреждений района. Ущерб устанавливается. Ведется поиск злоумышленников.

Однако местная газета «РВС» привела интересные подробности случившегося.

Читательница, живущая рядом со зданием администрации Мичуринского поселения, рассказала, что ее соседи ночью слышали грохот, потом послышались звуки сирен полицейских автомобилей.

— Я поняла, что что-то случилось, только утром, когда шла на работу. Возле администрации было много народу, полицейские, специализированный автомобиль саперов. Говорят, преступники унесли банкомат с собой. В стене здания огромная дыра высотой метра полтора, — сообщила местная жительница.

Происшествие зафиксировано около 3 часов ночи. Источники утверждают, что мишенью злоумышленников стал банкомат, и преступникам удалось унести его с собой. Сколько денег на тот момент находилось в устройстве, неизвестно.

Как сообщал «Югополис», похожий случай произошел 26 апреля в Славянске-на-Кубани. Там неизвестные похитили деньги из банкомата, расположенного в здании Славянских электрических сетей, взорвав его.

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