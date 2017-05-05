Четыре человека пострадали в жестком ДТП на аэропортовской трассе

Как удалось выяснить, водитель «Субару Импрезы» вместе со своими тремя друзьями двигался со стороны Артема в направлении аэропорта. Скорость машины была очень высокой. По предварительной информации, автомобилист гонял с неустановленным автомобилем наперегонки. В районе Кневичей рулевой «Импрезы» не справился с управлением и на полном ходу врезался в пассажирский автобус. Об эом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Newsbox24.tv.

Корпус «Субару» подвергся жесткой деформации. В результате водителя и пассажира на переднем сидении зажало в салоне и молодых людей пришлось доставать спасателям. Специалисты, применив гидравлические инструменты, вызволили пострадавших и передали их в руки врачей.

Скорая увезла парней в больницу с травмами различной степени тяжести. Туда же отправились и два пассажира, находившихся на заднем сидении. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.