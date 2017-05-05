Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался один из старейших актеров мира
Семечки признали токсичными
Генпрокуратуру попросили проверить назначение сына вице-премьера
В соцсетях обсуждают необычный бизнес свердловского школьника
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Американские пули "сжирают" стволы украинских снайперов – СМИ
Солистка "ВИА Гры" станцевала в крошечном бикини
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
14Первомайские парады разных лет
12Бал Met Gala 2017
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
11Подготовка техники к Параду Победы
14:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Наркодилер из Уфы прятался от сыщиков в Сербии

Мужчину вскоре доставят в СИЗО.

30-летнего Александра Обуховского из Уфы искали по всему миру: и российские сыщики, и Интерпол. Он обвиняется в приготовления к сбыту наркотиков.

Еще в 2013 году мужчину вместе с его приятелем задержали оперативники госнаркоконтроля.

— Во время обыска в квартире нашли пол-кило наркотиков. По факту возбудили уголовное дело, но один из подозреваемых скрылся. Позже его объявили в международный розыск, — сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Однако спустя несколько лет мужчину нашли — в Сирии. Сейчас он задержан, началась процедура экстрадиции. По возвращению в страну обвиняемого отправят в СИЗО. Кстати, его подельник уже осужден к 6 годам 2 месяцам лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Как правильно прописать и выписать родственника без его согласия
Марина Анисина ждет третьего ребенка от Никиты Джигурды
Как правильно прописать и выписать родственника без его согласия
Лавров: группировка ИГ не сдается, но мы обязательно ее добьем
Чемпионат мира: хоккеисты РФ идут за первым золотом за три года
Эксперты Кудрина предложили сократить число пенсионеров
Генпрокурор РФ Юрий Чайка отчитался о доходах за 2016 год
«Слава Богу, не Россия»: посольство РФ пошутило над Times
В Госдуму внесен проект о запрете СМИ писать о самоубийствах
Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress
Спорт
От Парижа до Кельна: что нужно знать о чемпионате мира по хоккею В пятницу в Кельне и Париже стартует чемпионат мира по хоккею. 16 команд элитного дивизиона мирового хоккея сыграют с 5 по 21 мая
Авто
Два КАМАЗа провалились под землю на парковке (видео) Многотонные машины в прямом смысле слова скрылись под землей после того, как под ними начал рушиться асфальт
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
В Петербурге отреставрируют фасады домов
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Звезда «Папиных дочек» впервые показала подросшего сына Актриса сфотографировала ребенка во время прогулки.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь