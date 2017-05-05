Наркодилер из Уфы прятался от сыщиков в Сербии

30-летнего Александра Обуховского из Уфы искали по всему миру: и российские сыщики, и Интерпол. Он обвиняется в приготовления к сбыту наркотиков.

Еще в 2013 году мужчину вместе с его приятелем задержали оперативники госнаркоконтроля.

— Во время обыска в квартире нашли пол-кило наркотиков. По факту возбудили уголовное дело, но один из подозреваемых скрылся. Позже его объявили в международный розыск, — сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Однако спустя несколько лет мужчину нашли — в Сирии. Сейчас он задержан, началась процедура экстрадиции. По возвращению в страну обвиняемого отправят в СИЗО. Кстати, его подельник уже осужден к 6 годам 2 месяцам лишения свободы.