В Краснокамске женщина убила сына знакомой

По данным следствия, преступление произошло в ночь на 4 февраля 2017 года. Между обвиняемой и убитым давно сложились неприязненные отношения. Когда она пришла в гости к знакомой, мужчина отреагировал на ее присутствие негативно. Женщина не желала покидать квартиру, поэтому вооружилась ножом и нанесла удары по телу потерпевшего. Вскоре мужчина скончался на месте преступления.

После преступница пошла к своей знакомой — матери погибшего — и сообщила о том, что убила ее сына. Потом она осталась ждать приезда полицейских, не покидая место происшествия.

В настоящее время уголовное дело прикамской женщины направлено в суд.