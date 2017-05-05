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14:19 (мск), источник: Новости Перми

В Краснокамске женщина убила сына знакомой

21-летняя жительница Краснокамска пришла в гости к своей знакомой, которая проживала вместе с 38-летним сыном. Мужчина стал выгонять девушку из своей квартиры, после чего она набросилась на него с ножом.

По данным следствия, преступление произошло в ночь на 4 февраля 2017 года. Между обвиняемой и убитым давно сложились неприязненные отношения. Когда она пришла в гости к знакомой, мужчина отреагировал на ее присутствие негативно. Женщина не желала покидать квартиру, поэтому вооружилась ножом и нанесла удары по телу потерпевшего. Вскоре мужчина скончался на месте преступления.

После преступница пошла к своей знакомой — матери погибшего — и сообщила о том, что убила ее сына. Потом она осталась ждать приезда полицейских, не покидая место происшествия.

В настоящее время уголовное дело прикамской женщины направлено в суд.

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