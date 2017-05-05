В Башкирии хирург получил 2 года тюрьмы за смерть ребенка

Ишимбайский городской суд в первой инстанции осудил медика на два года заключения.

В суде установлено, что в мае 2015 года в больницу с травмой головы была госпитализирована 15-летняя девочка. Подросток получила повреждения, упав с качелей в центральном парке.

В нарушение своих должностных обязанностей, Каунов не организовал проведение необходимых диагностических мероприятий, в том числе рекомендованных невропатологом компьютерной томографии, ЭЭГ и эхоэнцефалографии. В результате врач решил, что у девочки лишь сотрясение мозга, в то время, когда у нее были перелом костей черепа и гематома. Как посчитали эксперты, неверный диагноз привел к смерти ребенка, так как не была вовремя проведена операция.

В итоге ВС РБ суд приговорил его к 2 годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).